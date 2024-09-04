



Симоньян и RT попали под новые американские санкции

США 4 сентября ввели новые санкции против российских медиагрупп.



По данным минфина, 10 физических лиц и две организации.



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В частности, санкции введены против "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, АНО "Диалог" и ее гендиректор Владимир Табак.



Персонально ограничения введены в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и восьми ее топ-менеджеров, среди которых: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников и Елена Афанасьева.



По данным американского минфина, в отношении подсанкционных лиц будут введены визовые ограничения. Более того, в США объявят вознаграждение за данные, которые касаются вмешательства в предстоящие выборы президента.



"Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, глубокие подделки и дезинформацию, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов", - пояснили в минфине.