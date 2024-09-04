Новости » Политика
Кто заменит Кулебу на посту главы МИД Украины
04.09.2024 21:00 Алина Груднева

Кто заменит Кулебу на посту главы МИД Украины

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу может заменить в этой должности его первый заместитель Андрей Сибига.

О таких обсуждениях на заседании фракции "Слуга народа" сообщил ее председатель Давид Арахамия.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, уволенная с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вернется на эту же должность и возглавит одновременно Министерство юстиции Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы