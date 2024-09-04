



Кто заменит Кулебу на посту главы МИД Украины

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу может заменить в этой должности его первый заместитель Андрей Сибига.



О таких обсуждениях на заседании фракции "Слуга народа" сообщил ее председатель Давид Арахамия.

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По его словам, уволенная с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вернется на эту же должность и возглавит одновременно Министерство юстиции Украины.