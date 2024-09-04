Новости » Политика
Джонсон: Украине нужно больше молодых ребят на фронте
04.09.2024 22:02 Алина Груднева

Джонсон: Украине нужно больше молодых ребят на фронте

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина нуждается в более мощной мобилизации.

Он поговорил с прокремлевскими пранкерами "Вованом и Лексусом", приняв их за французских политиков.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Джонсона, украинцам нужно больше молодежи на фронте. 

"Украинская армия, ветераны, которых я видел, – это люди достаточно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", – пояснил он.

Также Джонсон предупредил, что введение войск стран НАТО в Украину чревато Третьей мировой.

"Нам следует передать им ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", – добавил Джонсон в разговоре с пранкерами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы