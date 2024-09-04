



Джонсон: Украине нужно больше молодых ребят на фронте

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина нуждается в более мощной мобилизации.



Он поговорил с прокремлевскими пранкерами "Вованом и Лексусом", приняв их за французских политиков.



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По словам Джонсона, украинцам нужно больше молодежи на фронте.



"Украинская армия, ветераны, которых я видел, – это люди достаточно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", – пояснил он.



Также Джонсон предупредил, что введение войск стран НАТО в Украину чревато Третьей мировой.



"Нам следует передать им ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", – добавил Джонсон в разговоре с пранкерами.