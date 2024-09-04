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“Северокорейское” пиво для России производят в Китае
04.09.2024 23:30 Катя Шульц

“Северокорейское” пиво для России производят в Китае

Разрекламированное в России северокорейское пиво производят в Китае. Об этом стало известно от представителя компании-импортера “Востокбиртрейд”. 

В Росаккредитации, в реестре которой пиво значилось как произведенное в КНДР. Однако в ведомстве утверждают - ошибку в документах допустил импортер. 

В Россию разрешили ввозить пиво “Xinbalu 1999” и “Станция Харбин” производителя Heilongjiang Quanrun Beer. Утверждалось, что эта компания якобы находится в Северной Корее. 

Также ранее сообщалось, что вместо чешского пива, Россия будет возить пиво из Вьетнама.

На фото все-таки пиво из КНДР
 

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