



“Северокорейское” пиво для России производят в Китае

Разрекламированное в России северокорейское пиво производят в Китае. Об этом стало известно от представителя компании-импортера “Востокбиртрейд”.



В Росаккредитации, в реестре которой пиво значилось как произведенное в КНДР. Однако в ведомстве утверждают - ошибку в документах допустил импортер.



В Россию разрешили ввозить пиво “Xinbalu 1999” и “Станция Харбин” производителя Heilongjiang Quanrun Beer. Утверждалось, что эта компания якобы находится в Северной Корее.



Также ранее сообщалось, что вместо чешского пива, Россия будет возить пиво из Вьетнама.



На фото все-таки пиво из КНДР

