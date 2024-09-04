



Volkswagen закроет ряд заводов в Германии

Volkswagen планирует закрыть ряд заводов в Германии, сократив при этом сотрудников.



По данным BILD, об этом сообщила председатель профсоюза Даниэла Кавалло.



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Уточняется, что концерн переживает не самые легкие времена в Германии, а результатом неудач может стать значительное сокращение штата в виде 110 тысяч человек. Под угрозой закрытия находятся один завод по производству автомобилей и предприятие по производству комплектующих.



"Я бы не исключал возможности проведения забастовки. Я думаю, что все возможно, потому что это вопрос выживания для всех. Одно можно сказать точно: у Volkswagen большие проблемы в Германии", — отметил эксперт Фердинанд Дуденхеффер.