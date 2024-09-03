



Белый дом: Казнь заложников осложнит переговоры, но сделка возможна

Белый дом заявляет, что казнь ХАМАСом шести израильских заложников на прошлой неделе повлияла на ход переговоров о прекращении огня в ближайшие дни, но это лишь еще больше подчеркивает важность заключения соглашения.



"Казни на выходных лишь подчеркивают, насколько важно, чтобы мы сохраняли надежду и продолжали действовать", — заявил на пресс-конференции представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. "Я бы солгал вам, если бы сказал, что работа, которая ведется вчера, сегодня, завтра и в предстоящие дни, не будет информирована, сформирована или окрашена нашим собственным горем, скорбью, шоком и возмущением по поводу того, что сделал ХАМАС".



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"Да, конечно, сделка возможна. Президент не был бы лично вовлечен в это так, как он это делает, и не стал бы тратить время на выходных на встречу со своей командой, если бы не верил, что мы можем этого добиться", — говорит Кирби.



"Мы все еще активно работаем над этим. Мы все еще находимся в постоянных консультациях с Катаром, Египтом и Израилем. Катар и Египет находятся в контакте с ХАМАСом. Мы сделаем все возможное, чтобы это осуществить", — утверждает он, отказываясь при этом называть сроки.

