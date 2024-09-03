Новости » Арабо-израильский конфликт
Генсек ООН: кампания по вакцинации от полиомиелита в Газе – "редкий луч надежды"
03.09.2024 20:02 MIGnews.com

Генсек ООН: кампания по вакцинации от полиомиелита в Газе – "редкий луч надежды"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш описывает паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАСом в секторе Газе, вызванную необходимостью вакцинации детей от полиомиелита, как "редкий луч надежды и человечности среди хаоса ужасов", заявил его пресс-секретарь.

"Если стороны могут действовать, чтобы защитить детей от смертельного вируса... они, безусловно, могут и должны действовать, чтобы защитить детей и всех невинных от ужасов войны", — заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы