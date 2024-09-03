



Генсек ООН: кампания по вакцинации от полиомиелита в Газе – "редкий луч надежды"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш описывает паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАСом в секторе Газе, вызванную необходимостью вакцинации детей от полиомиелита, как "редкий луч надежды и человечности среди хаоса ужасов", заявил его пресс-секретарь.



"Если стороны могут действовать, чтобы защитить детей от смертельного вируса... они, безусловно, могут и должны действовать, чтобы защитить детей и всех невинных от ужасов войны", — заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

