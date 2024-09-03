



Оружие Израилю: США не согласны с Британией, но критиковать не будут

Отвечая на вопрос о решении Великобритании приостановить действие некоторых лицензий на поставку оружия Израилю, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "каждая страна может сама говорить о том, как и в какой степени она поддерживает Израиль".



"Мы продолжим делать то, что должны, чтобы поддержать обороноспособность Израиля. Эта поддержка продолжается и сегодня", — заявил Кирби во время пресс-конференции.



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Объявляя о решении Великобритании, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон обеспокоен тем, что оружие, подпадающее под это решение, "может быть использовано для совершения или содействия серьезному нарушению международного гуманитарного права".



Кирби заявил, что США не видели, чтобы Израиль совершал военные преступления.



"Мы рассмотрели отдельные отчеты… о соблюдении международного гуманитарного права, и на данный момент Соединенные Штаты не вынесли никакого решения о том, что они нарушили международное гуманитарное право", — повторяет представитель Белого дома.



