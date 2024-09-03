



Совет Безопасности ООН согласился обсудить казнь заложников

Совет Безопасности ООН обсудит конфликт между ХАМАСом и Израилем и кризис, после казни шести заложников в Газе. Даже рутинные бюрократические вопросы о встрече вызывают разногласия между членами ООН.



Постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон написал, что "в ответ на мою настоятельную просьбу Совет Безопасности ООН наконец соберется в среду впервые после бойни 7 октября, чтобы провести официальное обсуждение вопроса о заложниках".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Посол Мальты в ООН, которая в апреле была председателем Совета Безопасности, написала Данону в письме X, что 15 ноября совет принял резолюцию, призывающую освободить всех заложников во время гуманитарных пауз в боевых действиях между Израилем и ХАМАСом.



"Во время принятия ваш представитель заявил в Совете, что Израиль не будет выполнять резолюцию", — написала она. "Прекратите распространять дезинформацию".



Франция, Великобритания и США поддержали просьбу Израиля о проведении заседания Совета Безопасности. Израиль написал в пресс-релизе во вторник, 3 сентября что "Совет Безопасности должен осудить террористическую организацию ХАМАС и потребовать немедленного освобождения похищенных".



Алжир, еще один член Совета Безопасности, отдельно запросил проведение заседания по ближневосточному кризису, которое станет частью заседания в среду, 4 сентября.

