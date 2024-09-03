



В Саудовской Аравии оценили шанс проведения нового боя с участием Усика

Саудовская Аравия не планирует предлагать украинскому боксеру Александру Усику проведения нового боя в стране после его реванша с Тайсоном Фьюри.



Такое заявление сделал министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.



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По его словам, в Эр-Рияде есть в планах организовать встречу Фьюри с Энтони Джошуа, а на украинца в ближайшей перспективе планов никаких нет.



"Для бокса, конечно, это огромное событие, особенно если победит Джошуа в предстоящем бою. Он в третий раз выигрывает титул чемпиона мира, и после результата реванша Усик - Фьюри нас ждет грандиозное шоу. Но мы не знаем будущего. Представьте, что Тайсон после сражения с Усиком завершит карьеру. Фьюри получит предложение, но если он откажется, что я смогу сделать", - отметил он.



Он добавил, что хотел бы увидеть поединок Фьюри с Джошуа, если те согласятся.