



Второй по высоте человек в мире спит на полу на Паралимпийских играх

Мортеза Мехрзадселакджани, более известный как Мехрзад, имеет рост 243 см и является двукратным чемпионом Паралимпийских игр по волейболу сидя, представляя Иран.



Но, по словам его тренера, даже несмотря на то, что для Паралимпийских игр в Токио ему сделали кровать на заказ, в Париже ему приходится спать на полу.



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"У него нет специальной кровати, но у него в голове самая важная цель", — рассказал Olympics.com главный тренер Хади Резаигаркани.



"Для него неважно, будет ли он лежать на полу или ему не до еды. У него есть ум, чтобы стать чемпионом".

Иран выиграл семь из девяти турниров, в которых он принимал участие с момента своей первой попытки в Сеуле в 1988 году.

