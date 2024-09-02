



Иран и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с Израилем

Министры обороны Ирана и Сирии провели переговоры по поводу ситуации на Ближнем Востоке.



Стороны обсудили двусторонние отношения и продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАСом в Газе.



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Глава иранского оборонного ведомства Азиз Насирзаде призвал сирийского коллегу к сотрудничеству для "противодействия Израилю".



"Такое взаимодействие обязательно приведет к поражению Израиля", - сказал он в ходе переговоров.