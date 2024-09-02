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Дуров занялся поисками квартиры в Париже, - СМИ
02.09.2024 11:22 Алина Груднева

Дуров занялся поисками квартиры в Париже, - СМИ

Основатель Telegram  Павел Дуров активно занимается поисками квартиры в Париже.

По данным СМИ, 1 сентября его заметили на улицах французской столицы с Юлией Вавиловой.

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За пару дней до этого Дурова выпустили из-под ареста под судебный контроль. Теперь он не может покинуть Францию. Ходят слухи, что он вместе со своей девушкой теперь подыскивает комфортабельное жилье, пока продолжается следствие.

Папарацци заметили парочку на Елисейских полях. Что примечательно, Вавилову также ранее задержали в аэропорту Ле-Бурже. После допроса ее отпустили.

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