



Украина под ударом РФ: видео, фоторепортаж последствий атаки

Рано утром 2 сентября армия РФ нанесла по Украине комбинированный удар, запустив дроны, крылатые и баллистические ракеты. Под удар попали Сумы, Харьков, Полтавская область, Херсон и Киев. В результате ударов есть разрушения и пострадавшие.



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Сумы: Российские обстрелы затронули 9 общин Сумской области, включая города Сумы, где ракета попала в учебное заведение, расположенное в жилом микрорайоне. В результате атаки пострадали 13 человек, из них 4 – дети. Разрушены учебное заведение и несколько многоквартирных домов. По факту обстрела начато уголовное производство.





Харьков: В ночь на 2 сентября в Индустриальном районе Харькова в результате попадания ракеты произошел пожар в садовом сообществе. Информация о пострадавших не поступала.



Полтавская область: Ночью дроны атаковали регион, но благодаря работе ПВО удалось избежать жертв. Однако обломки беспилотника повредили административное и производственное здание одного из промышленных предприятий.



Херсон: В пригороде Херсона вражеский обстрел привел к возгоранию жилого дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. В течение суток на Херсонщине было ликвидировано 21 пожар, 4 из которых возникли в результате обстрелов.





Киев: 2 сентября российская ракета нанесла ущерб Исламскому культурному центру в Киеве, где пострадало здание и мечеть. Обломки ракет также вызвали повреждения в других частях города, включая школы и жилые здания. В результате атаки пострадали три человека.





Российские атаки продолжаются, нанося ущерб инфраструктуре и создавая угрозу для гражданского населения Украины.





Какими ракетами бомбила Россия Украину и последствия атаки, смотрите на ФОТО 👇