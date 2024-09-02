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В Красном море атаковано судно, принадлежащее Саудовской Аравии
02.09.2024 14:50 Алина Груднева

В Красном море атаковано судно, принадлежащее Саудовской Аравии

В понедельник, 2 сентября, в Красном море было атаковано судно, принадлежащее Саудовской Аравии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

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По словам источников, характер нападения не соответствует деятельности йеменских хуситов, которые атакуют корабли при помощи ракет и дронов. Информация о пострадавших среди членов экипажа не поступала.

Ранее появилось сообщение о том, что атаке в Красном море подвергся танкер, который шел под панамским флагом.

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