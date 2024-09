Огромный крокодил нагрянул в жилой дом из-за наводнения

В Индии 4,5-метровый крокодил занесло из-за наводнения в жилой дом.



По данным издания Need To Know, это произошло в Вадодаре.



Жильцам пришлось самостоятельно бороться с хищником при помощи веревки с петлей.



Позже на место происшествия прибыли спасатели, которые загнали рептилию в клетку. В итоге огромный крокодил был отпущен на волю.



"За последние пять дней мы спасли 10 крокодилов. Двоих выпустили на свободу, а восемь все еще находятся у нас. Мы выпустим их, когда уровень воды в реке снизится", - сообщил местный чиновник.