Огромный крокодил нагрянул в жилой дом из-за наводнения
В Индии 4,5-метровый крокодил занесло из-за наводнения в жилой дом.
По данным издания Need To Know, это произошло в Вадодаре.
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Жильцам пришлось самостоятельно бороться с хищником при помощи веревки с петлей.
Позже на место происшествия прибыли спасатели, которые загнали рептилию в клетку. В итоге огромный крокодил был отпущен на волю.
"За последние пять дней мы спасли 10 крокодилов. Двоих выпустили на свободу, а восемь все еще находятся у нас. Мы выпустим их, когда уровень воды в реке снизится", - сообщил местный чиновник.