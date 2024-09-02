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Human Rights Watch призвала Монголию арестовать Путина
02.09.2024 17:15 Алина Груднева

Human Rights Watch призвала Монголию арестовать Путина

Human Rights Watch призвала Монголию, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, арестовать Владимира Путина, который прибыл туда с официальным визитом 2 сентября.

Организация напомнила, что буквально пару месяцев назад власти объявляли о своей "неколебимой поддержке" МУС. 

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"Монголия нарушит свои международные обязательства как члена МУС, если позволит Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его", - сказала представительница организации Мария Елена Виньоли. 

По ее словам, прием Путина, в отношении которого ранее МУС выдал ордер на арест, будет не только оскорблением для многочисленных жертв преступлений РФ, но и подорвет важнейший принцип, согласно которому никто не стоит выше закона.

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