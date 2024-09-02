



Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Анкара подала заявку на вступление в БРИКС - союз девяти государств, в который входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.



Об этом сообщает Bloomberg.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам источников, Турция были разочарована из-за отсутствия прогресса в стремлении вступить в ЕС.



"Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников", - сказано в материале.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно.