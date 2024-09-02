



Bloomberg: Через несколько дней Иран передаст России баллистические ракеты

Пока что нет каких-либо подробностей о характеристиках ракет и точной дате поставки. Однако вопрос этот решен и поставки могут начаться в течение нескольких дней.



Эту информацию опубликовал Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников. Безусловно это событие вызовет “быструю реакцию со стороны союзников Украины”, - говорят источники знакомые с ситуацией.



За истекший военных период, два с половиной года, Иран передал России сотни беспилотников. Передача баллистики станет тревожным событием в конфликте.



