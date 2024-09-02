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Bloomberg: Через несколько дней Иран передаст России баллистические ракеты
02.09.2024 19:51 Катя Шульц

Bloomberg: Через несколько дней Иран передаст России баллистические ракеты

Пока что нет каких-либо подробностей о характеристиках ракет и точной дате поставки. Однако вопрос этот решен и поставки могут начаться в течение нескольких дней.

Эту информацию опубликовал Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников. Безусловно это событие вызовет “быструю реакцию со стороны союзников Украины”, - говорят источники знакомые с ситуацией.

За истекший военных период, два с половиной года, Иран передал России сотни беспилотников. Передача баллистики станет тревожным событием в конфликте.

 

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