



CNN: Самолет Мадуро был конфискован

Канал CNN сообщил о том, что президентский самолет Николаса Мадуро. Причиной послужило приобретение самолета было нарушением санкций США. Его конфисковали в Доминиканской Республике.



"Это посылает сигнал на самый верх. Конфискация самолета главы иностранного государства — неслыханное дело в уголовных делах. Мы посылаем здесь четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США", — сказал собеседник.



Самолет Dassault Falcon 900 оценивается примерно в $13 млн.







