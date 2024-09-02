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CNN: Самолет Мадуро был конфискован
02.09.2024 20:48 Катя Шульц

CNN: Самолет Мадуро был конфискован

Канал CNN сообщил о том, что президентский самолет Николаса Мадуро. Причиной послужило приобретение самолета было нарушением санкций США. Его конфисковали в Доминиканской Республике. 

"Это посылает сигнал на самый верх. Конфискация самолета главы иностранного государства — неслыханное дело в уголовных делах. Мы посылаем здесь четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США", — сказал собеседник.

Самолет Dassault Falcon 900 оценивается примерно в $13 млн. 



 

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