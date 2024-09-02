



Трамп про обвинения против него: это безумие

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на фоне предъявленных ему обвинений по делу о вмешательстве в выборы уверен, что имел "полное право" это делать в 2020 году.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В интервью каналу Fox News Трамп похвастался тем, что его рейтинги растут, несмотря на предъявленные ему обвинения, которые он считает "полнейшим безумием".



"Это такое безумие, что мои рейтинги растут. Кто не слышал – вас обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, где вы имеете полное право это делать – вас обвиняют, и ваши рейтинги растут", - отметил Трамп.

