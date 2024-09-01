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США отказались обслуживать F-16 в Украине
01.09.2024 14:40 Катя Шульц

США отказались обслуживать F-16 в Украине

Совет национальной безопасности США нашел слишком рискованной помощь в техническом обслуживании истребителей F-16, которые переданы и будут передаваться в Украину. Разведка и прочие эксперты сочли это в этот период времени “очень рискованным”. Впрочем, Вашингтон надеется на то, что Украина получит техподдержку от ЕС.

 “Разведывательное сообщество выразило опасения по поводу возможности целенаправленного нападения России на американских подрядчиков в Украине”, — заявил изданию Wall Street Journal высокопоставленный американский чиновник.

Администрация президента США допускает возможность отправки американских специалистов в будущем. “Это вопрос, который мы рассматриваем, но пока не приняли никаких решений”, — заявил представитель Совета нацбезопасности Шон Саветт.
 

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