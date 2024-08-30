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В США разработана программа определения цели для дрона за одну минуту
30.08.2024 18:26 Катя Шульц

В США разработана программа определения цели для дрона за одну минуту

Киберармия США презентовала новую разработку - ПО для дронов. Новая программа называется Shrike и сокращает время наведения на цель до 1 минуты.

Об этом сообщает портал Interesting Engineering.

Shrike задействует в своей работе ИИ. Этот подход позволяет распознавать цели благодаря ограниченной информации. Хотя система и собирает данные, а также автоматически создает запрос на открытие огня, присутствие человека в данном варианте однозначно определено. Пользователь может одобрить или отклонить определенную цель.

После завершения задания дрон сканирует территорию, проводит оценку повреждений в бою и находит очередную цель. 

ПО уже было испытано в армиии США. Ранее военным нужно было от 5 до 6 минут для определения цели и наведения. Теперь же, благодаря этому ПО, время поиска и наведения сократилось до минуты.

 

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