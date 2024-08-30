



В случае выигрыша Харрис пригласит в правительство и республиканцев

В течение часа вице-президент США Камала Харрис отвечала на различные вопросы CNN, которые носили внутриамериканский характер. Это было ее первое интервью в качестве кандидата в президенты США.



Приоритетом, по ее словам, будет поддержка среднего класса, кроме того, будет уделяться большое внимание льготам для строительства жилья.



"Есть несколько вещей. Я скажу вам, что прежде всего один из моих самых высоких приоритетов - делать все возможное для поддержания и укрепления среднего класса. Когда я смотрю на стремления, цели и амбиции американского народа, я считаю, что люди готовы к новому пути" вперед способом, которым питались поколения американцев - надеждой и оптимизмом", - сказала Харрис.



Говоря о волнующей всех иммиграционной политике США, Харрис сказала:



"Я единственный человек в этой гонке, который фактически служил как генеральный прокурор, чтобы обеспечить соблюдение наших законов. И я бы обеспечивала соблюдение наших законов как президент в будущем. Я признаю проблему", - говорит Харрис.



Прозвучало также и нечто забытое старое. В случае победы на выборах Камала Харрис намерена пригласить в правительство также и представителей Республиканской партии. Это то, чего не делали ни Трамп, ни Байден - оппозиции просто не было места в правительстве.













