



Фицо и Орбан не хотят победы Украины

Стало известно, что Венгрия и Словакия отказались одобрить удары Украины по РФ западным оружием.



Жозеп Боррель, глава европейского МИДа, высказался ранее за предоставление Украине права использовать западное оружие для поражения целей в России. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, заявил при этом, что это предложение не следует считать эскалацией.



Обращение Борреля было поддержано рядом стран таких как Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша. А некоторые из союзников отметили, что “международное право не запрещает стране входить на территорию агрессора в целях самообороны”.



Практически никого не удивил протест Венгрии и Словакии против этого предложения.



