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Фицо и Орбан не хотят победы Украины
30.08.2024 18:01 Катя Шульц

Фицо и Орбан не хотят победы Украины

Стало известно, что Венгрия и Словакия отказались одобрить удары Украины по РФ западным оружием.

Жозеп Боррель, глава европейского МИДа, высказался ранее за предоставление Украине права использовать западное оружие для поражения целей в России. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, заявил при этом, что это предложение не следует считать эскалацией.

Обращение Борреля было поддержано рядом стран таких как Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша. А некоторые из союзников отметили,  что “международное право не запрещает стране входить на территорию агрессора в целях самообороны”. 

Практически никого не удивил протест Венгрии и Словакии против этого предложения.

 

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