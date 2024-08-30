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МУС в ожидании: “Власти Монголии обязаны арестовать Путина”
30.08.2024 20:11 Катя Шульц

МУС в ожидании: “Власти Монголии обязаны арестовать Путина”

Международный уголовный суд обратился к правительству Монголии, припоминая обязанности страны перед верховенством международного права.

В частности МУС заявил, что “власти Монголии обязаны арестовать Путина во время его визита”, - заявил пресс-секретарь МУС Фади аль-Абдалла. Сообщает ВВС.

По словам Фади аль-Абдаллы, МУС полагается на Монголию в исполнении решений суда, поскольку у Монголии есть “обязательства сотрудничать с судом”.

В свою очередь в Кремле заявили, что вовсе не переживают на этот счет, поскольку поездка тщательно готовилась. По крайней мере, так заявил Песков.


 

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