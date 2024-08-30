



Нидерланды: "Украина может использовать F-16 "по своему усмотрению"

Один из ключевых союзников Украины заявил, что страна может использовать свои истребители "по своему усмотрению" для нанесения ударов по территории России.



Разрешение на использование западного оружия на российской территории является ключевым пунктом разногласий между Украиной и ее союзниками, и Киев утверждает, что это может переломить ход конфликта.



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Заявления голландских высших военных чинов указывают на то, что другие союзники Украины вскоре могут последовать этому примеру, ослабив ограничения на ее деятельность в глубине России.



"Мы не налагали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 , при условии соблюдения законов войны", — заявил глава Генштаба Нидерландов Онно Айхельсхайм в своем заявлении, опубликованном в интервью голландскому изданию NOS .



"Украина может использовать предоставленные нами ресурсы по своему усмотрению, при условии соблюдения гуманитарных законов войны", — добавил генерал.



Нидерланды щедро поставляют технику для нужд Украины, пообещав Киеву 24 американских истребителя F-16 , хотя Айхельсхайм не подтвердил, сколько из них было доставлено в Украину.

