



Живописная свадьба норвежской принцессы и американского шамана среди фьордов

Начались торжества по случаю свадьбы норвежской принцессы Марты Луизы и ее американского партнера, самопровозглашенного шамана Дурека Верретта.



Сотни гостей прибыли в город Олесунн на западе Норвегии для "встречи и приветствия" в историческом отеле.



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В пятницу, 30 августа они отправились по морю в живописный город Гейрангер на берегу фьорда, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В программе свадьбы говорится, что гости наслаждались "легким обедом на яхте, любуясь величественными горами и водопадами".



Затем пара свяжет себя узами брака на закрытом мероприятии в субботу, 31 августа.



Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать члены шведской королевской семьи, а также различные влиятельные лица социальных сетей и телеведущие, в том числе американская звезда реалити-шоу и модель Синтия Бейли.



По данным норвежских СМИ, гостей попросили не пользоваться мобильными телефонами и камерами во время торжеств, а также не публиковать ничего в социальных сетях.



Принцесса Марта Луиза, 52 года, и мистер Верретт, 49 лет, объявили о своей помолвке в 2022 году.

