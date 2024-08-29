



Адвокат считает дело против Дурова абсурдом, а основатель Telegram пока доволен

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова прокомментировал дело против предпринимателя во Франции.



По словам Давида-Оливиера Камински, мессенджер на самом деле соблюдает все европейские правила и законы.



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"Стандарты модерации там идентичны стандартам других социальных сетей. Добавлю, что это абсурд - говорить, что владелец платформы несет ответственность за преступные действия, в которые он не вовлечен ни прямо, ни косвенно", - сказал Камински.



В свою очередь, источник сообщил SHOT, что сам Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора. Предприниматель ушел с заседания с улыбкой на лице.



Напомним, что Дурову запретили покидать территорию Франции. Также он должен внести залог в размере 5 млн евро и появляться в полиции два раза в неделю.

