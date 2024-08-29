



Анджелине Джоли будет вручена почетная награда

Звезде Голливуда Анджелине Джоли вручат почетную награду TIFF Tribute Award на кинофестивале в Торонто.



По данным Daily Mail, обладательницу премии Оскар наградят в номинации Impact Media.



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Награда будет вручена Джоли 8 сентября, когда будет премьера ее проекта "Без крови". TIFF Tribute Award in Impact Media вручается тем, кто имеет социальное влияние в мире кино.



По словам гендиректора TIFF Кэмерона Бэйли, Анджелина десятилетиями использовала занимаемый ею подиум для отстаивания важных интересов.



"Этой наградой отмечаются ее исключительные достижения в кинопроизводстве и ее непоколебимость на пути к положительным изменениям, которая только подтверждает статус настоящей гуманитарной силы глобального масштаба, в котором она находится и с которым следует считаться", - отметил он.