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Анджелине Джоли будет вручена почетная награда
29.08.2024 15:28 Алина Груднева

Анджелине Джоли будет вручена почетная награда

Звезде Голливуда Анджелине Джоли вручат почетную награду TIFF Tribute Award на кинофестивале в Торонто.

По данным Daily Mail, обладательницу премии Оскар наградят в номинации Impact Media.

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Награда будет вручена Джоли 8 сентября, когда будет премьера ее проекта "Без крови". TIFF Tribute Award in Impact Media вручается тем, кто имеет социальное влияние в мире кино.

По словам гендиректора TIFF Кэмерона Бэйли, Анджелина десятилетиями использовала занимаемый ею подиум для отстаивания важных интересов. 

"Этой наградой отмечаются ее исключительные достижения в кинопроизводстве и ее непоколебимость на пути к положительным изменениям, которая только подтверждает статус настоящей гуманитарной силы глобального масштаба, в котором она находится и с которым следует считаться", - отметил он.

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