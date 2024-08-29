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В ВОЗ бьют тревогу: подростки все чаще забывают о контрацепции
29.08.2024 18:02 Алина Груднева

В ВОЗ бьют тревогу: подростки все чаще забывают о контрацепции

За последние восемь лет сексуально активные подростки все чаще начали забывать об использовании контрацептивов.

По данным ABC News, о тревожной тенденции говорится в новом отчете Европейского бюро ВОЗ.

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Исследование проводилось в период с 2014 по 2022 год среди 15-летних подростков из 42 стран и регионов Европы, центральной Азии и Канады.

Доля сексуально активных подростков, использующих презервативы, упала с 70 до 61% среди мальчиков, и с 63 до 57% среди девочек. Около трети участников исследования не пользовались ни барьерной контрацепцией, ни противозачаточными таблетками во время последнего полового акта. 

На результаты также повлиял уровень жизни. Например, подростки из семей с низким уровнем дохода чаще не пользуются контрацепцией, чем их сверстники из обеспеченных семей.

Среди девушек меньше всего контрацептивами пользуются в Албании - 24%, а больше всего - в Сербии - 81%. Среди парней самый низкий показатель был в Швеции - 44%, а самый высокий – в Швейцарии - 77%.

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