



В ВОЗ бьют тревогу: подростки все чаще забывают о контрацепции

За последние восемь лет сексуально активные подростки все чаще начали забывать об использовании контрацептивов.



По данным ABC News, о тревожной тенденции говорится в новом отчете Европейского бюро ВОЗ.



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Исследование проводилось в период с 2014 по 2022 год среди 15-летних подростков из 42 стран и регионов Европы, центральной Азии и Канады.



Доля сексуально активных подростков, использующих презервативы, упала с 70 до 61% среди мальчиков, и с 63 до 57% среди девочек. Около трети участников исследования не пользовались ни барьерной контрацепцией, ни противозачаточными таблетками во время последнего полового акта.



На результаты также повлиял уровень жизни. Например, подростки из семей с низким уровнем дохода чаще не пользуются контрацепцией, чем их сверстники из обеспеченных семей.



Среди девушек меньше всего контрацептивами пользуются в Албании - 24%, а больше всего - в Сербии - 81%. Среди парней самый низкий показатель был в Швеции - 44%, а самый высокий – в Швейцарии - 77%.