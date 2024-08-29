



Спите без чувства вины хотя бы по выходным

Исследование показало, что у людей, которые умудряются “компенсировать” сон в выходные дни, риск сердечных заболеваний снижается на одну пятую. Это открытие может наконец-то “положит конец” спору о том, полезен или вреден для вас дополнительный сон. Об этом пишет издание Daily Mail.



Команда врачей использовала данные более 90 000 британцев, чтобы изучить связь между дополнительным сном в выходные дни и болезнями сердца.



Данные о сне регистрировались с помощью акселерометров в среднем в течение 14 лет, а затем сравнивались с записями о состоянии здоровья людей.



Около 19 816 участников (22%) были определены как испытывающие недостаток сна, то есть спящие менее семи часов в сутки.



В то время как у других людей только иногда наблюдался недостаточный сон, их среднее количество часов ночного сна считалось достаточным.



Для диагностики заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС), сердечную недостаточность (СН), мерцательную аритмию (ФП) и инсульт, использовались данные больничных записей и информация из реестра причин смерти.



У тех, кто спал больше всего компенсаторного сна (более 75 минут), риск развития сердечных заболеваний был на 19 % ниже, чем у тех, кто спал меньше всего.



В подгруппе пациентов с ежедневным недосыпанием у тех, кто больше всего компенсаторно спал, риск развития сердечных заболеваний был на 20 % ниже, чем у тех, кто меньше всего.



Анализ, представленный на Конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) в Лондоне, не выявил никаких различий между мужчинами и женщинами.



Хотя неясно, как именно сон приносит пользу сердцу, исследования показывают, что нарушение сна связано с более высоким уровнем белка, называемого СРБ. Это признак воспаления, процесса, связанного с болезнями сердца и кровообращения.



Эксперты полагают, что более продолжительный сон может помочь сердцу восстановиться и восстановиться, а также полезен для контроля веса, артериального давления и уровня холестерина.









