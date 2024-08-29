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Шведы едят пиццу не так как итальянцы
29.08.2024 14:43 Катя Шульц

Шведы едят пиццу не так как итальянцы

Банановая пицца в Швеции готовится уже давно. Это не какое-то там новомодное внедрение в кухню. Просто заговорили об этом относительно недавно.

Официальной даты появления этой странной пиццы в Швеции не существует, считается, что она появилась в 1960-х годах.

После Второй мировой войны шведы заинтересовались полинезийскими вкусами, включая бананы и ананасы. В 1960-х годах в Швеции стало довольно распространенным подавать бананы с ветчиной на ужин. Эта страсть к фруктовым вкусам в соленых блюдах привела к появлению банановых запеканок, карри и теперь повсеместной банановой пиццы. 

Профессор Телльстрём, историк кулинарии Стокгольмского университета, рассказал журналу Smithsonian Magazine , что пицца “вероятно, связана с поиском экзотики, который наблюдается в Европе после войны”.

Шведская банановая пицца обычно приправляется порошком карри и украшается ветчиной и ананасами. 

Пользователь Reddit “0hip”, попробовавший пиццу, говорит: “Оказалось, она действительно хороша. Банан теряет часть своей сладости и карамелизируется, а с карри получается просто великолепно”. 

Однако пользователь X '@bananatkk' говорит, что банановая пицца была, “вероятно, одной из трех худших вещей, которые я когда-либо пробовал в своей жизни”

Пользователь X '@anastasia_KVL' пишет: “Спорное мнение: шведская банановая пицца с карри не так уж и плоха! Самое лучшее в ней — отказаться от принятия чужого мнения и пробовать что-то новое”.

К другим нетрадиционным видам пиццы в Швеции относятся “Kebabpizza”, обычно покрытая мясом донера, соусом кебаб и салатом, а также пицца с морепродуктами, покрытая креветками и мидиями. 


 

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