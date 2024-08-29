



Шведы едят пиццу не так как итальянцы

Банановая пицца в Швеции готовится уже давно. Это не какое-то там новомодное внедрение в кухню. Просто заговорили об этом относительно недавно.



Официальной даты появления этой странной пиццы в Швеции не существует, считается, что она появилась в 1960-х годах.



После Второй мировой войны шведы заинтересовались полинезийскими вкусами, включая бананы и ананасы. В 1960-х годах в Швеции стало довольно распространенным подавать бананы с ветчиной на ужин. Эта страсть к фруктовым вкусам в соленых блюдах привела к появлению банановых запеканок, карри и теперь повсеместной банановой пиццы.



Профессор Телльстрём, историк кулинарии Стокгольмского университета, рассказал журналу Smithsonian Magazine , что пицца “вероятно, связана с поиском экзотики, который наблюдается в Европе после войны”.



Шведская банановая пицца обычно приправляется порошком карри и украшается ветчиной и ананасами.



Пользователь Reddit “0hip”, попробовавший пиццу, говорит: “Оказалось, она действительно хороша. Банан теряет часть своей сладости и карамелизируется, а с карри получается просто великолепно”.



Однако пользователь X '@bananatkk' говорит, что банановая пицца была, “вероятно, одной из трех худших вещей, которые я когда-либо пробовал в своей жизни”



Пользователь X '@anastasia_KVL' пишет: “Спорное мнение: шведская банановая пицца с карри не так уж и плоха! Самое лучшее в ней — отказаться от принятия чужого мнения и пробовать что-то новое”.



К другим нетрадиционным видам пиццы в Швеции относятся “Kebabpizza”, обычно покрытая мясом донера, соусом кебаб и салатом, а также пицца с морепродуктами, покрытая креветками и мидиями.





