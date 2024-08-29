



У Дурова отобрали все паспорта

Во Франции у основателя Telegram Павла Дурова отобрали все паспорта на период расследования.



По данным российских СМИ, об этом сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.



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Поясняется, что изъятие паспортов произведено в рамках запрета на выезд из страны. Дуров имеет гражданство РФ, Франции, ОАЭ, Сент-Китс и Невис. Если предприниматель попытается выехать из Франции, его поместят под стражу.



Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Дурову, поскольку он по-прежнему имеет российское гражданство.



"Мы конечно же считаем его гражданином РФ и в случае необходимости в меру возможностей будем готовы оказать ему содействие, как любому гражданину РФ. И главное здесь - чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование", - сказал он.