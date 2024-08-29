Самая высокооплачиваемая певица в РФ Аллегрова хочет завершить карьеру
В России самой высокооплачиваемой певицей в 2024 году признали Ирину Аллегрову.
По данным российских СМИ, ее выступления на частных мероприятиях стоят 16 млн 500 тысяч рублей.
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У артистки есть жесткие требования. Например, она строго запрещает ее снимать и фотографировать. Недавно на одном из мероприятий в Сочи Аллегрова наотрез отказалась спускаться по лестнице.
По данным "СтарХит", после она призналась, что устала, больше не хочет выходить на сцену и намерена в ближайшее время завершить карьеру.