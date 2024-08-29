



Только Украине решать, как использовать западное оружие, - Петр Павел

Украина должна сама решать, как использовать переданное западными странами оружие.



По данным Novinky, такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.



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"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - подчеркнул он.



По словам Павла, Вооруженным силам Украины пришлось атаковать цели на территории России только потому, что та начала полномасштабное вторжение.



"Главная карта в руках у президента Путина. Он моментально может положить конец войне", - подчеркнул президент Чехии.



Соответствующее заявление прозвучало на фоне встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. По словам главы европейской дипломатии, главы МИД пока что не пришли к общему мнению по поводу того, разрешать ли Украине наносить удары западным оружием в глубине территории РФ.