Только Украине решать, как использовать западное оружие, - Петр Павел
Украина должна сама решать, как использовать переданное западными странами оружие.
По данным Novinky, такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - подчеркнул он.
По словам Павла, Вооруженным силам Украины пришлось атаковать цели на территории России только потому, что та начала полномасштабное вторжение.
"Главная карта в руках у президента Путина. Он моментально может положить конец войне", - подчеркнул президент Чехии.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. По словам главы европейской дипломатии, главы МИД пока что не пришли к общему мнению по поводу того, разрешать ли Украине наносить удары западным оружием в глубине территории РФ.