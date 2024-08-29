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Apple хочет инвестировать в OpenAI
29.08.2024 21:11 Алина Груднева

Apple хочет инвестировать в OpenAI

Компания Apple ведет переговоры об инвестировании в OpenAI. 

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

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Это происходит на фоне того, что компания, занимающаяся искусственным интеллектом, ранее объявила о переговорах о привлечении капитала на колоссальную сумму в размере 100 миллиардов долларов.

Примечательно, что в июне Apple заключила сделку об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone.

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