В Индии задумались о запрете Telegram
В Индии инициировали расследование в отношении популярного мессенджера Telegram после ареста Павла Дурова во Франции.
По данным издания Times of India, платформу могут запретить в стране, если будет установлено, что через нее ведется преступная деятельность.
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По словам индийского чиновника, речь идет о вымогательствах и азартных играх.
Министерство внутренних дел Индии и министерство электроники и информационных технологий страны приступили к расследованию.