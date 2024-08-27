



В Индии задумались о запрете Telegram

В Индии инициировали расследование в отношении популярного мессенджера Telegram после ареста Павла Дурова во Франции.



По данным издания Times of India, платформу могут запретить в стране, если будет установлено, что через нее ведется преступная деятельность.



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По словам индийского чиновника, речь идет о вымогательствах и азартных играх.



Министерство внутренних дел Индии и министерство электроники и информационных технологий страны приступили к расследованию.