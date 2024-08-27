



Даже верховный лидер Ирана отреагировал на арест Дурова

Верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи присоединился к реакции на арест во Франции Павла Дурова.



Аятола заговорил о верховенстве закона в виртуальном пространстве.



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"В виртуальном пространстве должно быть верховенство закона. Так происходит во всем мире. Как видите, этого бедного молодого человека французы посадили в тюрьму и угрожают ему 20-летним сроком, потому что он нарушил их правила", - посетовал Хаменеи.



На встрече с новым иранским правительством он назвал арест бизнесмена "недопустимым нарушением".