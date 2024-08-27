



В РФ возбудили уголовные дела в отношении иностранных журналистов

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов.



По данным российских СМИ, сотрудников медиа обвиняют в "незаконном пересечении границы".



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Уголовные дела ФСБ РФ инициировала в отношении журналиста Deutsche Welle Николаса Коннолли и корреспондентки украинского телеканала 1+1 Натальи Нагорной.



Расследование в отношении их открыто из-за репортажа из района Суджи в Курской области.