



Зеленский: “Про что говорил старый дед в Азербайджане мне неизвестно”

Российские паблики с огромным вниманием, как оказалось, наблюдали за пресс-конференцией Владимира Зеленского. Они даже умудрились сделать вырезку самых отчаянных для Путина моментов. Например, когда Зеленский комментировал поездку Путина в Баку.



“О чем говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно. Я не уверен, что про газ. Думаю, что были другие вопросы”, - сказал Зеленский.



Безусловно, российские телеграм-каналы, в ответ описали Зеленского как нелегитимного президента. Ну, Путин-то уже все рекорды побил своей “легитимностью”.





