



В МАГАТЭ обеспокоены – Гросси едет на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ возглавит миссию агентства на Курскую АЭС в России во вторник, 27 августа. Рафаэль Гросси внимательно следит за ситуацией вокруг станции с момента усиления боевых действий в регионе.



"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавлю завтрашнюю (27 августа – ред.) миссию МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию в России", – написал он в соцсети Х (Twitter) в понедельник, 26 августа.



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Гросси подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах не должно случиться так, чтобы на ядерных объектах возникла угроза их безопасности и защищенности".



"События развиваются полным ходом, и очень важно для меня завтра, когда я прибуду на станцию, собственнолично увидеть, какая там складывается ситуация, и обсудить условия применения последующих действий, которые могут потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности и защищенности КАЭС", – говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ.



После визита на Курскую АЭС Рафаэль Гросси планирует отправиться в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.