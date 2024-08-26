



Украина отражает самую масштабную атаку РФ (09:24)

На всей территории Украины - воздушная тревога: войска РФ устроили масштабный комбинированный обстрел. Военно-политическое руководство просит жителей всех регионов страны находиться в укрытиях или любых других безопасных местах.



Военные сообщают о том, что в небе Украины находится порядка 90 ударных вражеских БпЛА, заходит большое количество ракет. Еще ночью войска РФ подняли в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Самолеты с пусковых рубежей в районе Каспийского моря предварительно осуществили пуски ракет.



Mignews в режиме реального времени сообщает об одной из наибольших атак РФ по Украине:



09:36 В результате обстрела Луцка поврежден объект инфраструктуры в городе. Также есть информация об одном погибшем, сообщил городской голова Игорь Полищук.



09:22 Войска РФ попали по промышленному объекту на Полтавщине, в результате чего травмированы пять человек.



08:48 В Киеве раздались взрывы - их слышали как на правом, так и на левом берегу. В некоторых районах столицы сообщают о пропаже света. В Одессе также сообщил о взрывах глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.