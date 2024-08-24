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В Украине заочно сообщили о подозрении иранскому генералу
24.08.2024 21:30 Алина Груднева

В Украине заочно сообщили о подозрении иранскому генералу

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу Корпуса стражей исламской революции Шарифи Аббасу Мусе.

Он обвинен в пособничестве России в вооруженной агрессии в отношении Украины.

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По данным СБУ, иранский генерал оказывал РФ помощь в атаках с применением беспилотников.

"Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России по меньшей мере 1,5 тысячи дронов типа Shahed-136 и Mohajer-6. Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА", – сказано в заявлении.

В СБУ уточнили, что генерал помогал российским военным с боевой подготовкой на крымских полигонах. Также под его руководством запускались ударные БПЛА по украинским городам.

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