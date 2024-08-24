



В Украине заочно сообщили о подозрении иранскому генералу

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу Корпуса стражей исламской революции Шарифи Аббасу Мусе.



Он обвинен в пособничестве России в вооруженной агрессии в отношении Украины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным СБУ, иранский генерал оказывал РФ помощь в атаках с применением беспилотников.



"Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России по меньшей мере 1,5 тысячи дронов типа Shahed-136 и Mohajer-6. Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА", – сказано в заявлении.



В СБУ уточнили, что генерал помогал российским военным с боевой подготовкой на крымских полигонах. Также под его руководством запускались ударные БПЛА по украинским городам.