



В Украине похоронили солдата-еврея, сына города Днепр

В Украине похоронили солдата-еврея Шимона Константиновича, сына города Днепр. Погребение прошло на еврейском кладбище. Шимона называли “Эмануэлем Морено евреев Украины”. Фото героя запрещено к публикации.



Шимон, единственный сын, был отправлен на фронт больше года назад. За это время он участвовал в деятельности украинского спецназа против российских оккупантов.



ВСУ отказывается сообщить, где он служил и чем занимался в рамках своих служебных обязанностей, и сообщила своим знакомым, что его фотография запрещена к публикации и даже фотографии с его похорон, на которых присутствовали его сослуживцы, были строго запрещены.



Еврейская община Днепра с гордостью называет его “Эммануэлем Морено евреев Украины” из-за запрета на публикацию его фотографии.



"Он был героем, который боролся за свободу в Украине", - сказал раввин Яаков Синяков, который отвечает за деятельность с еврейскими солдатами в Украине от имени "Федерации еврейских общин Украины" (ФЕОУ) и помогает борцам еврейских общин на фронте.



Его товарищи по отряду рассказали членам семьи на похоронах, что в последней атаке, в которой он участвовал, Шимону удалось уничтожить нескольких российских солдат и наемников из Непала, прежде чем он был убит прямым попаданием российского беспилотника.



По оценкам, не менее 100 еврейских солдат погибли на поле боя в рядах украинской армии.



“Помимо большого количества погибших евреев, есть и другие солдаты, которые все еще пропали без вести и еще не были доставлены в Израиль для погребения.



В нашей синагоге в Днепре, которой руководит раввин Шмуэль Каминецкий, мы учимся и молимся о возвышении их душ – и уверены, что они взывают за народ Израиля”.



*Эммануэль Морено - подполковник разведки Генштаба ЦАХАЛа. Погиб при исполнении секретной миссии в 35 лет в 2006 году. Единственный в Армии обороны Израиля, чье фото никогда не было опубликовано открыто. Спустя 18 лет, его лицо помнят и знают только самые близкие люди.













