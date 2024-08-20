



ВСУ контролируют 93 населенных пункта в Курской области РФ, – главком Сырский

По состоянию на 20 августа 2024 года, украинские войска контролируют 93 населенных пункта на территории Курской области Российской Федерации, охватывая площадь в 1 263 кв. км. Эти данные озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Сырский сообщил, что Силы обороны Украины ведут наступательную оборону в Курской области, продвигаясь на глубину до 35 км в линию обороны противника. В ответ на это, российские силы применяют маневренную оборону, пытаясь предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ, увеличивая свои группировки и перемещая войска с других направлений.



"Дальнейшие действия наших войск будут зависеть от развития оперативной обстановки", – отметил Сырский.



По его оценке, текущая протяженность линии активных боевых действий на фронте составляет 1 040 км, а украинские военные также контролируют участки государственной границы с РФ, Беларусью и Молдовой общей протяженностью 2 393 км.