



BILD: Украина близка к закрытию гигантского “котла”

Подрыв мостов на Сейме на севере Глушковского района Курской области начался с 16 августа. С запада и юга эта часть области окружена ВСУ.



Россия пытается организовать понтонные переправы, однако украинская авиация и артиллерия неустанно обстреливают временные сооружения. Небольшой проход на востоке пока что свободен и русские пытаются его спасти. Но до того, как гигантская ловушка захлопнется, ВСУ осталось пройти всего 5 км, и тогда 3000 русских военных окажутся в “котле”..



По украинским данным госграница между РФ и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Однако эти боевые действия также под сомнением, если ВСУ будут наступать с востока. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. км до реки Сейм. Там находится хутор Отруба.



“У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны. Но нужно прямо сказать, что это сражение не носит решающий характер. Потому что мы не знаем, как много сил осталось у Украины”, — заявил военный аналитик BILD Рёпке.

