



Трамп сфабриковал фото с Тейлор Свифт при помощи ИИ

В прошедшие выходные кандидат в президенты США Дональд Трамп поделился серией фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта, в своем аккаунте Truth Social. Там же Трамп утверждал, что Тейлор Свифт и ее поклонники “Swifties” поддерживают его президентскую кампанию 2024 года.



Постер выглядел как культовая вербовочная листовка “Ты нужен мне для армии США!” с Дядей Сэмом на переднем плане и в центре.



“Тейлор хочет, чтобы вы голосовали за Дональда Трампа”, — гласила графика, размещенная поверх сфабрикованного изображения 34-летней Свифт, стоящей перед американским флагом в патриотической экипировке.





“Я принимаю!” — подписал Трамп пост .



После мгновенно поднявшейся шумихи, пост был удален. Известно, что Свифт поддерживает демократов. Зато на месте поддельных постеров была размещен пост с изображением Камалы Харрис на съезде демократов в Чикаго, который был представлен как съезд коммунистов.