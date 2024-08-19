



Пропалестинские демонстранты собираются помешать маршу демократов

Несколько тысяч пропалестинских протестующих собрались в Юнион-парке в Чикаго в преддверии "Марша на Национальный съезд Демократической партии".



Организаторы говорят о десятках тысяч участников, которые примут участие в митинге.



Размахивая палестинскими флагами и завернувшись в палестинские куфии, протестующие рассредоточились по лужайке парка перед сценой, с которой организаторы протеста выступят перед маршем к огороженному конференц-центру.



Большинство участников, с которыми пообщалась The Times of Israel, заявили, что не планируют голосовать за вице-президента США Камалу Харрис, хотя они всю жизнь являются избирателями-демократами.

