



Камала Харрис прибыла на съезд демократов в Чикаго

Вице-президент США Камала Харрис отправилась на съезд Демократической партии в Чикаго, штат Пенсильвания.



Мероприятие состоится в колеблющемся штате, где ее соперник Дональд Трамп победил в 2016 году, а Джо Байден - в 2020-м.



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Чтобы не отставать от графика, Харрис отправилась в однодневную автобусную экскурсию. Ее сопровождают кандидат в вице-президенты Тим Уолз и их супруги. Они выехали из Питтсбурга на специальном автобусе, чтобы привлечь избирателей.



"Я считаю нас аутсайдерами, нам предстоит проделать большую работу, чтобы заслужить голоса американского народа. Вот почему мы сегодня в этом автобусном туре", - пояснила Харрис журналистам.